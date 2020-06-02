EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler...

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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