EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler...
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:13 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: 'Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde, ya şirketler... - Son Dakika Ekonomi
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