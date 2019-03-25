Epdk Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bazı Basın Yayın Organlarında Çıkan ve Benzine Zam Yapılacağı...

IHAAW142030-GEN/25-03-2019- EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bazı basın yayın organlarında çıkan ve benzine zam yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır.

IHAAW142030-GEN/25-03-2019



- EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bazı basın yayın organlarında çıkan ve benzine zam yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. Biz fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz, kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz ve bir zam söz konusu değil. Ülkemizin seçim arifesinde bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yanlış yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Manipülatif haberler; hem ülke ekonomimizi hem de milletimizin moralini olumsuz yönde etkiler. Biz gerek basın mensuplarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu tip kaynağı belirsiz, iyi niyetten uzak ve maksatlı haberlere itibar etmemelerini bekliyoruz." 25.03.2019 14: 20: 30 TSI

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