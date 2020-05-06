EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura... - Son Dakika
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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura...
6 saat önce
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız." - ANKARA
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6.05.2020 16:31:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura... - Son Dakika