EPDK Başkanı Yılmaz'dan "serbest piyasa elektrik tavan fiyatı" açıklaması: Sanayide satılan elektrik fiyatlarında yüzde 12 indirim bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

EPDK Başkanı Yılmaz'dan "serbest piyasa elektrik tavan fiyatı" açıklaması: Sanayide satılan elektrik fiyatlarında yüzde 12 indirim bekliyoruz

26.01.2023 16:24

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, serbest piyasa elektrik tavan fiyatını, Kurul kararıyla megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdüklerini belirterek, "Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan söz konusu düşüşün öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıdığına işaret eden Yılmaz, "Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe ki devam etmesini öngörüyoruz çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz. Azami uzlaştırma fiyat mekanizmasıyla oluşan havuz sayesinde bütün tüketicileri korumaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU YAŞANMADI

Yılmaz, EPDK'nin önce nisan ayında, ardından ekimde aldığı azami uzlaştırma fiyat kararları ile uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının Türkiye'ye olumsuz yansımasının önüne geçtiğine ve arz güvenliği sorunu yaşanmadığına işaret etti.

FİYATLARIN SENE BAŞINDA YÜZDE 10 İLA 15 ORANINDA DÜŞECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Piyasadaki fiyat hareketlerini titizlikle takip eden EPDK'nin kritik bir karara imza attığını belirten Yılmaz, "Yıl başında Kurul serbest piyasada elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya düşürmüş, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila 15 oranında düşeceği açıklanmıştı.

"SANAYİDE KULLANILAN ELEKTİRKTE YÜZDE 12 İNDİRİM BEKLENİYOR"

Kurul kararıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdük. Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Epdk Başkanı Yılmaz: Sanayi Kuruluşlarında Elektrik Bedelinin Şubattan İtibaren Yüzde 12 Düşmesini Bekliyoruz Epdk Başkanı Yılmaz: Sanayi Kuruluşlarında Elektrik Bedelinin Şubattan İtibaren Yüzde 12 Düşmesini Bekliyoruz Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EPDK Başkanı Yılmaz'dan 'serbest piyasa elektrik tavan fiyatı' açıklaması: Sanayide satılan elektrik fiyatlarında yüzde 12 indirim bekliyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 Ukrayna ombudsmanının Türk bayrağı hassasiyeti konferansa damga vurdu
16:50 Beşiktaş taraftarı bu gelişmeye çok sevinecek! Ghezzal aylardır uzak kaldığı sahalara dönüyor
16:44 Beşiktaş taraftarı sevinçten havalara uçacak! Ghezzal'ın dönüş tarihi netleşti
16:36 Selin Ciğerci ile evlat edinen Gökhan Çıra gözdağı verdi: Çocuğumuzla sınamayın, yapabileceklerimi tahmin edemezsiniz
16:24 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partideki görevini bıraktı
16:18 Son Dakika: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermiyoruz" diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı görevinden istifa etti
16:04 Selçuk İnan Galatasaray'ın iki yıldızına gözünü dikti: Olduğu zaman öğrenirsiniz
15:58 Selçuk İnan açık açık isim verdi! İşte Galatasaray'dan istediği yıldız futbolcular
15:49 Serdar Dursun'u düşündüren talip! Avrupa takımının teklifini kabul ederse zorlu bir mücadele verecek
14:54 EPDK Başkanı Yılmaz'dan müjde! Sanayide satılan elektrik fiyatlarında yüzde 12 indirim bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 16:58:44. #1.12#
SON DAKİKA: EPDK Başkanı Yılmaz'dan "serbest piyasa elektrik tavan fiyatı" açıklaması: Sanayide satılan elektrik fiyatlarında yüzde 12 indirim bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement