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EPDK Başkanı Yılmaz, Akşener'in iddialarına yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika

EPDK Başkanı Yılmaz, Akşener'in iddialarına yanıt verdi Açıklaması

23.06.2021 14:29
EPDK Başkanı Yılmaz, Akşener'in iddialarına yanıt verdi Açıklaması, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik tarifeleri üzerinde titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Tarifede dağıtım şirketlerine bir teşvik, imtiyaz, ayrıcalık ama en önemlisi kesinlikle herhangi bir haksız kazanç yoktur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik tarifeleri üzerinde titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Tarifede dağıtım şirketlerine bir teşvik, imtiyaz, ayrıcalık ama en önemlisi kesinlikle herhangi bir haksız kazanç yoktur. Zaten tarife bir teşvik metodu da değildir." dedi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve EGE İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle düzenlenen "Geleceğimiz Güneşimiz" başlıklı seminere katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in EPDK'ye yönelik iddialarına yanıt verdi.

Akşener'in ifadelerinden büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Yılmaz, "En iyi sizler biliyorsunuz, EPDK'nin siyasi tartışmalardan uzak, şeffaf, adil ve bu tavrıyla da her siyasi çevrede herkesten takdir toplayan bir kurum olduğunu. Ne yazık ki Sayın Genel Başkan sadece bir isim üzerinden çok büyük ve kalabalık bir ekibin emeğini, çok yanlış bir yorumla bugün kürsüden paylaştı. 'Sanki tarifeler belirleniyor, dağıtım şirketlerine teşvik veriliyor, vatandaşlarımız mağdur ediliyor' gibi bir yaklaşımı EPDK olarak kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Bu doğru değildir ve çok büyük bir haksızlıktır." diye konuştu.

Yılmaz, elektrik tarifeleri metodolojisini 3 yıl titizlikle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Tarifeler Dairesi Başkanlığında görev yapan ve alanında yetkin uzmanların oluşturduğu geniş bir ekip çalıştı. Diğer dairelerimiz de bu süreçte önemli katkılar verdi. Bu çalışmalar kamuoyumuzun görüşüne açıldı. İlgilenen, dileyen herkes bu sürece katkı verdi ve ortaya kaliteli hizmet ve tüketici memnuniyeti odaklı bir taslak çalışma çıktı. Bu taslak, ilgili başkan yardımcımız tarafından yapılan düzeltmelerin ardından ben ve 6 üyemizden oluşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuzun onayına sunuldu. Kurulumuz bu konuyu haftalarca tartıştı. O kadar titizlendik ki bu konuya, en ufak ayrıntıları dahi düşündük. Kurul olarak pek çok kez de revize ettik. Nihayetinde son şeklini vererek Resmi Gazete'ye gönderdik ve düzenlememiz yürürlüğe girdi. Kesinlikle tarifede dağıtım şirketlerine bir teşvik, imtiyaz, ayrıcalık ama en önemlisi kesinlikle herhangi bir haksız kazanç yoktur. Zaten tarife bir teşvik metodu da değildir. Gönül isterdi ki Sayın Genel Başkan bu konuda enerji danışmanlarıyla konuşsun, eski tarifelerle bu yönetmeliği kıyaslasın. Aradaki farkı eminim kendisi de görecekti. Keşke kaliteli hizmet ve tüketici memnuniyeti konusunun nasıl öne çıktığını, hesaplamalara dahil edildiğini görebilseydi."

EPDK'nin siyasi tartışmaların dışında tutulmasının ülke için büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Buyursunlar kurumumuza gelsinler. Kendilerine tarife metodolojisinin nasıl hazırlandığıyla ilgili bir sunum yapalım. Bu işin sadece bir kişinin işi olmadığını, onlarca çalışanın aylar süren mesaisinin sonucu bir çalışma olduğunu gösterelim. Hatta hepsiyle de tek tek tanıştıralım. Umuyorum kendisi davetimize icabet eder, bizi dinler, varsa soruları yanıtlarız. Ben eminim kendisi de dinledikten sonra bize haksızlık ettiğini anlayacaktır." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "EPDK Tarifeler Daire Başkanı olan kişi, 2021 yılının tarifesini ve verilecek teşvikleri ocak ayında belirleyip, mart ayında istifa ediyor. Sonra ne oluyor dersiniz? Bir elektrik şirketinde üst düzey yönetici olarak işe başlıyor. Bir başka grup başkanı da şubat ayında istifa edip bir başka şirkette yönetici oluyor. Yine EPDK'de çalışan bir uzman bir başka elektrik şirketine müdür olarak transfer oluyor. İşe bakar mısınız? Ocak ayında verilecek teşvikleri belirleyenler, hemen sonrasında bu paraları alacak şirketlere yönetici olarak gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz, Meral Akşener, İYİ Parti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK Başkanı Yılmaz, Akşener'in iddialarına yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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