Son Dakika Haberleri: Epdk Başkanı Yılmaz: "Benzine Zam Söz Konusu Değil, Ülkemiz Seçim Arifesinde"

Epdk Başkanı Yılmaz: "Benzine Zam Söz Konusu Değil, Ülkemiz Seçim Arifesinde"

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan benzine zam yapılabileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Yılmaz, “Ülkemiz seçim arifesinde… Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir” dedi. Benzin fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini […]The post EPDK Başkanı Yılmaz: “Benzine zam söz konusu değil, ülkemiz seçim arifesinde” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Epdk Başkanı Yılmaz:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan benzine zam yapılabileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Yılmaz, "Ülkemiz seçim arifesinde… Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir" dedi.

Benzin fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Bazı basın yayın organlarında çıkan benzine zam yapılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı; "Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil. Ülkemiz seçim arifesinde… Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Manipülatif haberler hem ülke ekonomimizi hem de milletimizin moralini olumsuz yönde etkiler. Biz, gerek basın mensuplarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu tip kaynağı belirsiz, iyi niyetten uzak ve maksatlı haberlere itibar etmemelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam beklendiği öne sürülmüştü.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:47 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sektörel
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