EPDK Başkanı Yılmaz: "Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim... - Son Dakika
EPDK Başkanı Yılmaz: "Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim...
EPDK Başkanı Yılmaz: "Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak.
EPDK Başkanı Yılmaz: "Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz." - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
3.06.2020 22:06:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EPDK Başkanı Yılmaz: "Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim... - Son Dakika