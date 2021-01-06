EPDK Başkanı Yılmaz: Güneş enerjisinde kapasite 6 bin 500 megavatı aştı - Son Dakika

EPDK Başkanı Yılmaz: Güneş enerjisinde kapasite 6 bin 500 megavatı aştı

06.01.2021 12:35
EPDK Başkanı Yılmaz: Güneş enerjisinde kapasite 6 bin 500 megavatı aştı, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi yatırımlarını hayata geçirmeye başladığını ve bugün itibarıyla güneş enerjisi kapasitesinin 6 bin 500 megavatı geçtiğini bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi yatırımlarını hayata geçirmeye başladığını ve bugün itibarıyla güneş enerjisi kapasitesinin 6 bin 500 megavatı geçtiğini bildirdi.

Yılmaz, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstri Derneği (GENSED) tarafından dijital ortamda ilki düzenlenen Güneş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, güneş enerjisinin enerji bağımsızlığını sağlamak için en önemli kaynaklar arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'deki güneş enerjisi yatırım kültürünün tabana yayılacak şekilde geliştiğini kaydeden Yılmaz, "Biz, güneş yatırımlarına 5 yıl önce başladık. Bu sürede ülkemizdeki güneş enerjisi kapasitesi 6 bin 500 megavatın üzerine çıktı. Türkiye'nin güneş enerjisinde yatırımlarına daha önce başlayan ülkelere göre daha fazla kapasite oluşturduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Yılmaz, dünyanın enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılandığı sürece iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacağını ve doğanın kendini koruyacağını aktardı.

Güneşte atak yılı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da Türkiye'nin her yıl güneş enerjisinde 1000 megavatın üzerinde kapasite oluşturabilecek potansiyeli olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu kaynaklardan elektrik üretiminde depolama sisteminin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Elitaş, "Bundan birkaç ay önce yaptığımız düzenlemeyle güneş enerjisinin üzerindeki engelleri kaldırabilecek ve yeni yatırımların daha kolay yapılabilmesini sağlayacak bir kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle birlikte önümüzde yeni bir atak yılının olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Elitaş, yatırımların önündeki yasal engellerin kaldırılması için gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

"Güneş enerjisinin elektrik fiyatlarını düşürücü etkisi var"

GENSED Başkanı Halil Demirdağ ise Türkiye'nin güneş enerjisinde ihracatçı bir ülke olacağına inandığını belirterek, güneş enerjisinin firmaların karbon vergisi ödememesi ve kolay ihracat yapabilmesi için önemli bir kaynak olduğunu anlattı.

Avrupa'nın 2030'da karbon emisyonunu yüzde 50 azaltma hedefi olduğunu ve Avrupa'ya giden ürünlere karbon karnesine göre vergi uygulayacağını anımsatan Demirdağ, "Bu nedenle, sadece güneş sektörünün ihracatı açısından değil, tüm ürün satan firmaların da karbon vergisi ödemeden kolay mal satabilmesi için sektör olarak ciddi imkanlar sağlayabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Demirdağ, rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik fiyatlarını düşürücü etkisi olduğunu ifade ederek, "Güneş enerjisinde kapasitemizi daha fazla artırmak için çalışıyoruz. Güneş enerjisi, elektrik fiyatlarını azaltan ve arz garantisi sağlayan bir sektör. Türkiye şu anda dünyadaki güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 1'ini oluşturuyor. Biz bu oranı yüzde 5 seviyesine kadar çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK Başkanı Yılmaz: Güneş enerjisinde kapasite 6 bin 500 megavatı aştı - Son Dakika Ekonomi


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