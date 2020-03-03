EPDK Başkanı Yılmaz:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum olarak tüketici memnuniyetini faaliyetlerinin merkezine alan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Piyasalarımızın adil, rekabetçi ve öngörülebilir yapısını korumayı ve yeni yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz." dedi.

Yılmaz, EPDK Başkanlığına yeniden atanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve bir kez daha layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği içinde çalıştıkları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e teşekkür etti.

Ülkesini seven herkesin sorumluluğunun arttığını, daha fazla çalışma gerektiren bir dönemden geçildiğini vurgulayan Yılmaz, "Enerji alanında da daha fazla üretim, yatırım ve istihdam için gayretlerimizi artırmamız gerektiğinin bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

EPDK olarak tüketici memnuniyetini esas almaya devam edeceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Piyasalarımızın adil, rekabetçi ve öngörülebilir yapısını korumayı ve yeni yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz. Tüketici memnuniyeti odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Enerji alanında çalışmak yüksek enerji ister. Durmak, yorulmak, mola vermek olmaz, çünkü yapmamız gereken çok iş var ve biz ülkemizin potansiyelinin ve gücünün de farkındayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yakışan bir EPDK ve güçlü enerji piyasaları için ben ve çalışma arkadaşlarım gece gündüz çalışacağız."