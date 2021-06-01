EPDK Başkanı Yılmaz: "VEP, Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma yolunda dönüm noktası olacak"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bugün devreye giren Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve ekimde devreye alınacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın (VGP) Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olmasında önemli rol oynayacağını bildirdi.

Yılmaz, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, enerjide ticaret merkezi olma yolunda son yıllarda dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Bu dönüşümün küresel enerji piyasalarından ayrı düşünülmemesi ve bölgesel dinamiklerle birlikte ele alınması gerektiğini belirten Yılmaz, "Bölgemizde birçok ülkenin enerji borsası kurma niyeti ve çabası var ama enerji piyasamızın büyüklüğü bize ölçek ekonomisi avantajı sağlıyor. Son dönemlerde enerji talebimizin bölgemizdeki diğer ülkelerle kıyaslanmayacak denli yüksek hızlarda artması, dinamizmimizi de güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, elektrik ve doğal gaz piyasalarının her geçen gün derinleşen ve artan cazibesiyle bölgesindeki diğer piyasalar için bir çekim merkezi olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Gelişmiş piyasalardaki enstrümanları devreye almaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Bugün VEP ve ekim ayında da VGP'nin devreye girmesi Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma yolunda önemli bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

"VEP'te yıl sonuna kadar piyasa işletim ücreti alınmayacak"

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da şirketin geliştirdiği yeni vadeli ürünlerle çeşitliliği ve hizmet kalitesini artırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Artan işlem hacmimizle Avrupa'nın dördüncü büyük enerji borsası olan şirketimiz geliştirdiği ve hizmete aldığı yeni ürünlerle ülkemizin bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine katkı sağlamaya çalışmaktadır. Son yıllarda yaptığımız işlem hacimlerine bakacak olursak 2020 yılında gün öncesi piyasası işlem hacmi yüzde 17 artarak 181 teravatsaat olmuştur. Aynı şekilde gün içi piyasasında da işlem hacmi yüzde 20 artarak 7 teravatsaat olmuştur. Bu yıl ilk 4 ay verilerine bakarsak büyümenin devam ettiğini görüyoruz. Gün içi piyasası yüzde 20, gün öncesi piyasası yüzde 23 artış göstermiştir. Geçen yıl yaptığımız işlemlerden kesilen fatura ve tahsilat tutarı 105 milyar liraya ulaşmıştır. Bu yılın ilk 4 ayında da 39 milyar liraya ulaşmış durumdayız."

Türkoğlu, açılacak vadeli piyasalarla birlikte daha çok piyasa katılımcısının daha çok işlem yaparak piyasaları geliştireceğini ve derinleştireceğini aktardı.

VEP ile piyasa katılımcılarının fiyat riskinden korunma, geleceği yönelik fiyat beklentilerini görme imkanı bulacağına dikkati çeken Türkoğlu, "EPİAŞ VEP'te karşı taraf hizmeti vererek güvenli bir piyasa işletilmesini sağlayacaktır. VEP'te oluşacak referans fiyat ile yerli ve yabancı yatırımcılar için yatırım desteği ve alım garantisi olmadan fizibilite yapma imkanı oluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, mevcut durumda işletilen spot elektrik ve doğal gaz piyasalarına ek olarak fiziksel teslimatlı VEP'in yanı sıra fiziksel teslimatlı gaz piyasasının da işletilmeye alınacağına işaret ederek, "Bu, derinlik ve likidite açısından borsamız için yeni avantajlar sağlayacak. Ana girdisi enerji olan işletmelerimiz ürünlerindeki enerji maliyetini önceden görüp satın alarak yurt dışı pazarlarda vadeli satışlar için rekabetçi fiyatı borsamızdan kolayca elde edebilecekler. Son olarak, sektörümüze yeni bir ufuklar açacak piyasamızda yıl sonuna kadar piyasa işletim ücreti alınmayacağını hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.