EPDK Başkanlığına Mustafa Yılmaz atandı - Son Dakika

EPDK Başkanlığına Mustafa Yılmaz atandı
6 saat önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:52 Kaynak: İHA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı. Atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, EPDK Başkanlığına, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz'ın ataması yapıldı. - ANKARA
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