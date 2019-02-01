EPDK, dağıtım bedelini tarla-market örneğiyle açıkladı
1 saat önce
EPDK, dağıtım bedeline ilişkin, "Tarlada üretilen bir ürünü tarladaki çıkış fiyatıyla pazarda veya markette satın alamıyoruz.
EPDK, dağıtım bedeline ilişkin, "Tarlada üretilen bir ürünü tarladaki çıkış fiyatıyla pazarda veya markette satın alamıyoruz. Çünkü o ürünün kullanıcıya teslim noktasına getirilmesinin bir maliyeti var" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48
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