Son Dakika Haberleri: EPDK, dağıtım bedelini tarla-market örneğiyle açıkladı

EPDK, dağıtım bedelini tarla-market örneğiyle açıkladı

1 saat önce

EPDK, dağıtım bedeline ilişkin, "Tarlada üretilen bir ürünü tarladaki çıkış fiyatıyla pazarda veya markette satın alamıyoruz.

EPDK, dağıtım bedelini tarla-market örneğiyle açıkladı, System.String[]
EPDK, dağıtım bedeline ilişkin, "Tarlada üretilen bir ürünü tarladaki çıkış fiyatıyla pazarda veya markette satın alamıyoruz. Çünkü o ürünün kullanıcıya teslim noktasına getirilmesinin bir maliyeti var" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 

Ekonomi
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