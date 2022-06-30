EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı - Son Dakika
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EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı

30.06.2022 14:45

EPDK, dağıtım şirketlerinin zam talebine rağmen temmuzda elektrik fiyatlarına zam yapılmadığını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, "Bugün yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" ifadesine yer verildi.

TARİFE YARIN AÇIKLANACAKTI

EPDK görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan müşteriler için ulusal enerji fiyat tarifesini üç aylık dönemler halinde belirliyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek dönemin tarifesi yarın açıklanacaktı.

ZAM BEKLENİYORDU

Elektrik dağıtım şirketleri, elektrikte yeni bir zam için haziran ayı ortasında Enerji Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez ile görüşmüş; toplantıda şirketlerin kur farkı ve uluslararası piyasalarda artan enerji maliyetleri nedeniyle elektrik satış bedelleri için zam talebinde bulunduğu belirtilmişti. Bu zammın temmuz ayında yapılması bekleniyordu.

1 HAZİRAN'DA KONUTTAKİ ELEKTRİĞE YÜZDE 15 ZAM GELMİŞTİ

Ayrıca, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatın yüzde 17 yükseltilmesinin de, ulusal tarifelerde zam baskısını artırdığı ifade edilmişti. Öte yandan, 1 Haziran'da sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 25, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe ise yüzde 15 zam gelmişti.

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Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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