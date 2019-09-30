Son Dakika Haberleri: EPDK'dan elektriğe yüzde 14.9 zam, son 2 senede yapılan zam oranı yüzde 60'ı geçti
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EPDK'dan elektriğe yüzde 14.9 zam, son 2 senede yapılan zam oranı yüzde 60'ı geçti

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) pazartesi günü yaptığı toplantı sonrası elektriğe yüzde 14,9 zam kararı aldığı açıklandı. Elektriğe, en son 1 Temmuz tarihinde yüzde 15 zam yapılmıştı

EPDK'dan elektriğe yüzde 14.9 zam, son 2 senede yapılan zam oranı yüzde 60'ı geçti, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, (EPDK) pazartesi günü yaptığı toplantı sonrası elektriğe yüzde 14,9 zam kararı aldı. Elektriğe, en son 1 Temmuz tarihinde yüzde 15 zam yapılmıştı.


Yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu belirtilerek "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:31 
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