Epdk'dan Elektrik Dağıtım Bedeli İçin Tarla-market Fiyat Farkı Benzetmesi
1 saat önce
EPDK, dağıtım bedeline ilişkin, “Tarlada üretilen bir ürünü tarladaki çıkış fiyatıyla pazarda veya markette satın alamıyoruz. Çünkü o ürünün kullanıcıya teslim noktasına getirilmesinin bir maliyeti var” açıklamasında bulundu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça tartışılan ‘dağıtım bedeli’ne ilişkin açıklama yaptı. “Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeli yalnızca faturanın dağıtımı veya […]The post EPDK’dan elektrik dağıtım bedeli için tarla-market fiyat farkı benzetmesi appeared first on Enerji Enstitüsü.
EPDK, dağıtım bedeline ilişkin, "Tarlada üretilen bir ürünü tarladaki çıkış fiyatıyla pazarda veya markette satın alamıyoruz. Çünkü o ürünün kullanıcıya teslim noktasına getirilmesinin bir maliyeti var" açıklamasında bulundu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça tartışılan 'dağıtım bedeli'ne ilişkin açıklama yaptı.
"Elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeli yalnızca faturanın dağıtımı veya sayacın okunması bedeli değil, elektriğin üretiminden tüketicilere teslimatına kadar oluşan tüm maliyetler bu rakamı oluşturuyor" diyen EPDK, konuyu son günlerin popüler konusu tarla-market arasındaki fiyat farkı üzerinden izah etti.
EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada dağıtım bedeline ilişkin, "Tarlada üretilen bir ürünü tarladaki çıkış fiyatıyla pazarda veya markette satın alamıyoruz. Çünkü o ürünün kullanıcıya teslim noktasına getirilmesinin bir maliyeti var ve tüketici olarak bu maliyeti de ödemekteyiz" ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:15
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