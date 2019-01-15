Epdk'dan Elektrik Tüketicilerinin Haklarını Çoğaltan Yönetmelik Güncellemesi

EPDK 2018 yılında elektrik piyasasında tüketicilere yönelik faaliyetleri düzenleyen Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ni güncelledi.
Daha önce tedarikçi değiştiren tüketicilerin karşılaşmış olduğu sorunların tekrar etmesinin önüne geçilmesi, piyasanın tüketici lehine gelişmesi ile milyonlarca kişinin serbest piyasadan faydalanması, böylelikle elektrik faturalarında ciddi oranda tasarruf etmesi bekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) 2018 yılında elektrik piyasasında tüketicilere yönelik faaliyetleri düzenleyen Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ni güncelledi. Diğer mevzuat değişiklikleri ile birlikte 2019 yılında elektrik piyasası neredeyse baştan sona değişti. Yenilenen bu yönetmeliğe göre aylık yaklaşık 4 bin 500 Lira (yıllık 100 bin kilovatsaat) ve altında elektrik faturası ödeyen tüketiciler, önceki uygulamalara göre çok daha fazla hakka sahip oldu.
Değişen yönetmeliğin en dikkat çeken bölümü ise tedarikçi değişikliklerinde tüketicilere tanınan hakların oldukça genişletilmiş olması oldu. Daha önce tedarikçi değiştiren tüketicilerin karşılaşmış olduğu sorunların tekrar etmesinin önüne geçilmesi, piyasanın tüketici lehine gelişmesi ile milyonlarca kişinin serbest piyasadan faydalanması, böylelikle elektrik faturalarında ciddi oranda tasarruf etmesi bekleniyor.
Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi EnCazip tarafından derlenen bilgilere göre EPDK tarafından yapılan son düzenlemelerle birlikte tedarikçi şirketler elektrik birim fiyatı, cayma durumunda ceza koşulu, güvence bedeli talebi, tedarik başlangıç ve sonlanma tarihi ile fiyat karşılaştırması gibi kilit tarife bilgilerini tek bir sayfada tüketicilere özet olarak göstermek ve bunu kabul ettirmek zorunda. Bu noktalar zaten tedarikçi seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar.
Yönetmeliğe göre belirli süreli elektrik sözleşmeleri en fazla üç yıllık kurulabilirken, tüketiciler belirsiz süreli sözleşmeleri herhangi bir cayma bedeli ödemeksizin diledikleri zaman feshedebilir. Ayrıca sözleşmeler, bitiş tarihine yakın bir tarihte tüketicilerin yeniden onayı alınmadan kendiliğinden yenilenemez veya tedarikçiler tarafından otomatik uzatılamaz.
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