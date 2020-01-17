EPDK'dan Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen firmaya 888 bin TL ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel EPDK'dan Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen firmaya 888 bin TL ceza - Son Dakika

EPDK'dan Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen firmaya 888 bin TL ceza

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen firmaya 888 bin 397 TL ceza verdi.

EPDK'dan Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen firmaya 888 bin TL ceza, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen firmaya 888 bin 397 TL ceza verdi.


İstanbul Fatih'de 4 kardeşin siyanürle intihar ettiği haberi Turkiye'nin gündemini sarsmış, olayın hemen ardından ilgili meskenin elektriğinin gecikmiş borç sebebiyle kesildiği ortaya çıkmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, kamuoyunda infiale sebep olan olayla ilgili harekete geçerek, bölgede elektrik dağıtım faaliyeti yürüten firma hakkında soruşturma başlattı. Konu ile ilgili açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, soruşturma sonucu olayda asli kusurlu olduğu tespit edilen firma hakkında 888 bin 397 TL idari para cezası uygulanmasına ve yine mevzuata aykırı fiilde bulunduğu tespit edilen firma hakkında ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Yılmaz konuyla ilgili şunları söyledi:


"Biz sektörümüze hep şu mesajı veriyoruz; vatandaşlarımıza hizmet verirken daima duyarlı ve titiz olacaksınız. Aksi halde tüketiciyi üzeni biz de üzeriz diyoruz. 6 Kasım'da yaşanan acı olay ve ardından ilgili meskenin elektriğinin kesildiğini görmek hepimizi derinden yaraladı. Kayıtsız kalmamız, seyirci kalmamız beklenemezdi. Aslında bu soruşturma ve ceza bütün enerji sektörüne verilmiş bir mesajdır aynı zamanda. Bu sektörde görev yapan yöneticisinden sahada görev yapan personeline herkes vazifesini yaparken hassas davranmakla mükelleftir. Umuyorum ki bir daha böyle bir olay yaşamayız, umuyorum ki biz de EPDK olarak bir daha böyle bir ceza vermek zorunda kalmayız." - ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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