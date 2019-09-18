EPDK’dan Shell Petrol' soruşturma
1 saat önce
Bayilerine istediği miktarda akaryakıt vermediği ya da çok kısıtlı miktarda yakıt verdiği gerekçesiyle Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma başlatıldı.
Bayilerine istediği miktarda akaryakıt vermediği ya da çok kısıtlı miktarda yakıt verdiği gerekçesiyle Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30
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