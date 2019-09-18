Son Dakika Haberleri: EPDK’dan Shell Petrol' soruşturma
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EPDK’dan Shell Petrol' soruşturma

1 saat önce

Bayilerine istediği miktarda akaryakıt vermediği ya da çok kısıtlı miktarda yakıt verdiği gerekçesiyle Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma başlatıldı.

EPDK’dan Shell Petrol' soruşturma, System.String[]

Bayilerine istediği miktarda akaryakıt vermediği ya da çok kısıtlı miktarda yakıt verdiği gerekçesiyle Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma başlatıldı.

Shell, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30 
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