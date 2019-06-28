EPDK'dan zam açıklaması
1 saat önce
EPDK, 1 Temmuz'dan itibaren elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılacağını duyurdu.
EPDK, 1 Temmuz'dan itibaren elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:03
Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi
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