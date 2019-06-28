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EPDK'dan zam açıklaması

1 saat önce

EPDK, 1 Temmuz'dan itibaren elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılacağını duyurdu.

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EPDK, 1 Temmuz'dan itibaren elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:03 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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