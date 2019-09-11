Son Dakika Haberleri: EPDK'den 22 şirkete lisans
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EPDK'den 22 şirkete lisans

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 22 şirkete lisans verdi.

EPDK'den 22 şirkete lisans, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 22 şirkete lisans verdi.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, enerji piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 14 şirkete elektrik üretim, 1 şirkete elektrik dağıtım, 1 şirkete elektrik tedarik, 1 şirkete akaryakıt depolama, 4 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete de LPG dağıtıcı lisansı verildi.

Kurum, 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansını, 1 şirketin tedarik lisansını, 1 şirketin de üretim lisansını sona erdirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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