EPDK'den akaryakıt sektöründe maliyetleri düşürecek çalışma
1 saat önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun akaryakıt ve LPG sektöründe ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek ve tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastığı bildirildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun akaryakıt ve LPG sektöründe ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek ve tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:37
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