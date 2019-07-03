Son Dakika Haberleri: EPDK'den akaryakıt sektöründe maliyetleri düşürecek çalışma
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EPDK'den akaryakıt sektöründe maliyetleri düşürecek çalışma

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun akaryakıt ve LPG sektöründe ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek ve tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastığı bildirildi.

EPDK'den akaryakıt sektöründe maliyetleri düşürecek çalışma, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun akaryakıt ve LPG sektöründe ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek ve tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:37 
Ekonomi
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