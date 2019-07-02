EPDK'den akaryakıt sektörüne ilişkin duyuru
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Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı ile Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Karar Taslağının, kamuoyunun görüşüne açıldığı bildirildi.
Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı ile Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Karar Taslağının, kamuoyunun görüşüne açıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:15 Kaynak: AA
EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu karar taslakları, sitenin mevzuat taslakları kısmında görüşe açıldı.
Sektör paydaşları, söz konusu taslaklara ilişkin, temmuz ayı içerisinde görüş sunabilecek.
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