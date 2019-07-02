Son Dakika Haberleri: EPDK'den akaryakıt sektörüne ilişkin duyuru
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EPDK'den akaryakıt sektörüne ilişkin duyuru

8 dakika önce

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı ile Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Karar Taslağının, kamuoyunun görüşüne açıldığı bildirildi.

EPDK'den akaryakıt sektörüne ilişkin duyuru, System.String[]
Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı ile Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Karar Taslağının, kamuoyunun görüşüne açıldığı bildirildi.
EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu karar taslakları, sitenin mevzuat taslakları kısmında görüşe açıldı.
Sektör paydaşları, söz konusu taslaklara ilişkin, temmuz ayı içerisinde görüş sunabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:15 Kaynak: AA
akaryakıt, enerji, karar, epdk, Ekonomi
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