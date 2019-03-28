Son Dakika Haberleri: Epdk'den Akaryakıt Sektörüne Kar Marjı Önerisi

Epdk'den Akaryakıt Sektörüne Kar Marjı Önerisi

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründeki kar marjı probleminin, bayi ile dağıtım şirketinin kazanç paylaşımındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirterek, "Uzun vadeli, ileriye dönük düşünün. Kendinizi finans sarmalının içine katmayın.

Epdk'den Akaryakıt Sektörüne Kar Marjı Önerisi, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründeki kar marjı probleminin, bayi ile dağıtım şirketinin kazanç paylaşımındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirterek, "Uzun vadeli, ileriye dönük düşünün. Kendinizi finans sarmalının içine katmayın. Sözleşmelerinizi yaparken maddelere bakın, paraya bakarak bu sözleşmeleri imzalamayın." dedi.

Yılmaz, Petroleum İstanbul 2019 - 14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'nda, akaryakıt sektöründe serbestleşme adına birçok düzenleme yapıldığını ifade etti.

Sektörde kar marjlarıyla ilgili yeni bir düzenleme isteğinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Kar marjları tamamen ticari bir konu. Eğer bu hususta başvurursanız, bir düzenleme yaparız. Siz bayilik sözleşmesi yaparken 'karışmayın' diyorsunuz ama kar marjları ve bayilik sözleşmesini birbirinden ayıramazsınız. Bayilik sözleşmesi içindeki ticari konuların hepsi, birbiriyle ilişkili. Biz burada adil bir düzenleme kurumu olarak tüketicinin de haklarını koruyacak bir noktada duruyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, sektörde şirketler arasında herhangi bir haksızlığın ortaya çıkmaması için çalışmaya devam ettiklerine işaret ederek, "Kar marjı problemi bayi ile dağıtım şirketi arasındaki kazancı paylaşamama problemi. Bu kazandığınız paraları paylaşmanın bir yolunu bulun. Uzun vadeli, ileriye dönük düşünün. Kendinizi finans sarmalının içine katmayın. Sözleşmelerinizi yaparken maddelere bakın, paraya bakarak bu sözleşmeleri imzalamayın." önerisinde bulundu.

Öte yandan LPG piyasasında da çok önemli gelişmeler sağlandığını kaydeden Yılmaz, bu alanda bir takım atıl yatırımların önlendiğini anlattı.

Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının LPG'li araçlara yönelik kapalı otopark düzenlemesinin sektöre ivme kazandıracağını ve böylece akaryakıtta LPG sektörünün rekabet gücünün artacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kar, Ekonomi
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