Son Dakika Haberleri: EPDK'den elektrik zammı açıklaması
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EPDK'den elektrik zammı açıklaması

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi.

EPDK'den elektrik zammı açıklaması, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi.
EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) toptan satış tarifeleri ile görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ harici alımlarına ilişkin maliyeti oluşturan piyasa takas fiyatlarındaki artışların en önemli etken olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılmıştır. Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61,8 lira ödenecektir." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Eüaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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