Son Dakika Haberleri: Epdk'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı

Epdk'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı

45 dakika önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) sanayi abone grubuna dahil edilecek tesis ve işletmelerin kapsamında değişikliğe gidildi.

Epdk'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) sanayi abone grubuna dahil edilecek tesis ve işletmelerin kapsamında değişikliğe gidildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun "Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu veya alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan her türlü arıtma tesisi sanayi abone grubu kapsamında olacak. Bu tesislere entegre olan ve bağımsız olarak faaliyet göstermesi mümkün olmayan diğer tesislerin de arıtma tesisleri ile aynı şekilde sanayi abone grubu kapsamında sayılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri, ve seralar da bu abone sanayi abone grubu kapsamında olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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