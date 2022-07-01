EPDK duyurdu! Togg için kritik dönem başladı - Son Dakika
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EPDK duyurdu! Togg için kritik dönem başladı

01.07.2022 15:53
EPDK duyurdu! Togg için kritik dönem başladı

Motor1'in haberine göre Togg, kendi şarj ağını kurmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans aldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yerli otomobil çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşası devam eden Gemlik tesisleri için de son aşamaya geçildi. Daha önce ilk seri üretim aracın bu yılın son çeyreğinde banttan ineceği ve 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkacağı açıklandı.

Togg, bu ay içinde üretim denemelerine başlayacak. Aynı zamanda C-SUV modeli şu sıralar Avrupa'da Euro NCAP performans ve çarpışma testlerine giriyor. Son olarak şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) şarj ağı işletmeci lisansı aldı. Bu bağlamda şirketin kısa bir süre içerisinde belirli bir sayıda istasyon kurması gerekiyor.

Togg, ilk 6 ayda en az 50 istasyon kurmak zorunda

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Togg, kendi şarj ağını kurma amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans aldı. Kurum, elektrikli araçların sayısının artmaya başladığı bu dönemde şarj altyapısı ile ilgili lisans çalışmalarına hız verdi. Bu nedenle şirketlerin lisans alıp yatırım için beklemesine izin verilmeyecek.

EPDK duyurdu! Togg için kritik dönem başladı

Togg ile ilgili kritik detay da burada karşımıza çıkıyor. Zira şirket, şarj ağı işletmeci lisansı aldığı EPDK'nin kuralları kapsamında ilk altı ay içerisinde en az 50 istasyon kurmak zorunda. Önümüzdeki dönemde şarj istasyonlarının sayısında ciddi bir artış olacak. EPDK'ye göre, Togg çıktığında sürücülere hem şehir içi hem de şehirler arası yollarda kesintisiz bir seyir imkanı sunulacak.

Herkesin merak ettiği soru! Togg kaç para olacak?

EPDK, şarj istasyonlarında verilen şarj hizmetinin fiyatlandırılması ve elektrikli ve içten yanmalı motorların maliyet dengelerini de yakından takip ediyor. Buna göre, Haziran 2022 ortalama şarj hizmeti fiyatları ele alındığında bir elektrikli otomobilin AC (22 kW) ünitelerden şarj edilmesi durumunda kilometre başına dizele göre yaklaşık 114 kuruş, benzine göre ise 125 kuruş avantaj sağlıyor.

Togg C-SUV'un yerlilik oranı da belli oldu. Gazete Pencere'de yayınlanan Emre Özpeynirci ve Erol Şahin'in haberlerine göre, önümüzdeki yıl Mart ayı civarında satışa sunulacak Togg C-SUV modelinin yerlilik oranı yüzde 51 civarında. Daha sonra takip eden B-SUV ve C-MPV modelleriyle birlikte ise bu oran çok daha yukarıya çıkartılacak.

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Kaynak: Shiftdelete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bursa, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EPDK duyurdu! Togg için kritik dönem başladı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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