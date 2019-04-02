Son Dakika Haberleri: Epdk "Elektriğe Zam" İddialarını Yalanladı

Epdk "Elektriğe Zam" İddialarını Yalanladı

1 saat önce

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'ndan (EPDK), elektrik fiyatlarında zam yapıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye...

Epdk
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'ndan (EPDK), elektrik fiyatlarında zam yapıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir" denildi. EPDK tarafından, Resmi Gazete'de yayımlanan tarifelerin tüketicilere zam olarak yansıyacağı şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere elektrik fiyatlarını oluşturan çok sayıda unsur söz konusudur. Bunlardan bazıları dönemsel olarak artış yönünde, diğer bazıları ise azalış yönünde değişebilmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir. Daha önce kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki, tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur. Kamuoyunu yanıltıcı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

(İlker Turak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliye Çifte Zam Geliyor CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak EPDK, Elektrikte Zam Haberlerini Yalanladı Dünyanın En Çok Kar Eden Şirketi Aramco Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:30:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Epdk "Elektriğe Zam" İddialarını Yalanladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]