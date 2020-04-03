EPDK: "Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" bütün... - Son Dakika
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EPDK: "Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" bütün...

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin "Kıyasen Fatura Düzenlemesinin" bütün vatandaşların sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenleme olduğunu açıkladı.

EPDK:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin "Kıyasen Fatura Düzenlemesinin" bütün vatandaşların sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenleme olduğunu açıkladı.


EPDK'dan yapılan açıklamada, Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla bu konuda yetkili uzman kurul ve kurumlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilerek yapılan düzenlemenin önceliğinin hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerin sağlığının korunması olduğuna dikkat çekildi. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonu da sağlanacağı vurgulanarak şöyle denildi:


"Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" bütün vatandaşlarımızın sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenlemedir. Vatandaşımızın aleyhine bir uygulama kesinlikle söz konusu değildir, olamaz ve böyle bir uygulamaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun izin vermesi de mümkün değildir.


Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir."


Elektrik ve Doğal Gaz faturalarına ilişkin Kıyasen Fatura Düzenlemesi'nin detayları ise şöyle açıklandı:


"Kıyasen fatura uygulaması geçici bir süre (3 ay) uygulanacaktır. Uygulama sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir.


Bu kapsamda sayaçları okunamayan tüketicilere posta, kargo, SMS, e-fatura, e-posta vb. yöntemlerle ulaştırılacak faturada, bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığını ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltmenin yapılacağını içeren bir bilgilendirme yapılacaktır.


Sadece okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılacaktır.


Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacaktır.


Mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden, tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması halinde ise emsal tüketim veya tüketici beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacaktır. Örneğin Mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı Mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır.


Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek, tüketicilerin mağdur edilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Tüketicilerimiz kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumumuzun internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden kontrol edebilecektir.


Genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları (tahakkuk) ertelenecektir.


Özellikle vurgulamak isteriz ki mahsuplaşma işlemine yönelik olası tüketici itirazları kurumumuz tarafından titizlikle değerlendirilecek ve vatandaşlarımızın haksızlığa uğramasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Dağıtım şirketlerinden kaynaklanacak yanlış bir uygulama durumunda söz konusu şirketler hakkında vakit kaybetmeden soruşturma başlatılacak ve mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır."


Öte yandan, bu süreçte birçok iş ve işlemlerin mobil iletişim araçlarıyla yapılabilmesine imkan oluşturmak adına tüketicilerin mobil iletişim bilgilerinin ilgili dağıtım ve tedarik şirketlerine iletilmesinde fayda görüldüğü de kaydedildi. - ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:58 Kaynak: İHA

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