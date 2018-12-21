Epdk, Elektrikte Serbest Tüketici Limitini Düşürdü
8 saat önce
EPDK tarafından elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limiti, 2019 yılı için bin 600 kilovatsaate düşürüldü. EPDK’nin kurul kararına göre, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2019 yılı için serbest tüketici limitini açıkladı. Yeni belirlenen serbest tüketici limitine göre, yıllık elektrik […]The post EPDK, elektrikte serbest tüketici limitini düşürdü appeared first on Enerji Enstitüsü.
EPDK tarafından elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limiti, 2019 yılı için bin 600 kilovatsaate düşürüldü. EPDK'nin kurul kararına göre, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) 2019 yılı için serbest tüketici limitini açıkladı.
Yeni belirlenen serbest tüketici limitine göre, yıllık elektrik tüketimi 1600 kWh'ın üzerinde olan veya aylık elektrik faturası bedeli yaklaşık 67 TL ve üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici niteliğine sahip olacak. Bu durumda aylık faturası ortalama 67 TL olan aboneler kendi tedarikçisini seçebilecek.
Açıklamaya göre tüketici limitinin 2000 kWh'dan 1600 kWh'a düşürülmesi ile birlikte ilave olarak 4 milyon 968 bin 344 abone serbest tüketici niteliğine kavuştu.
Açıklamada ayrıca Türkiye
genelinde yıllık tüketimi 1600 kWh'dan fazla tüketimi olan abone sayısı toplam 19 milyon 501 bin 400 olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:28
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