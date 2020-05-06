EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura... - Son Dakika
Son Dakika›Ekonomi›EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura... - Son Dakika Ekonomi
EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura...
6 saat önce
EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti.
EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
6.05.2020 16:32:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura... - Son Dakika