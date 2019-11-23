EPDK kararı

Doğal gaz kapasite rezervasyon talepleri, 2020 yılına mahsus olmak üzere 15 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında iletilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarına (ŞİD) ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce 15 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında BOTAŞ'a sunulan doğal gaz kapasite rezervasyon talepleri, 2020 yılına mahsus olmak üzere 15 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında sunulacak.

BOTAŞ'a sunulan başvurunun tümüyle olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, 7 gün içinde başvuru sahibiyle imzalanması gereken standart taşıma sözleşmesinin (STS) ise, 2020 yılına mahsus olmak üzere 4 gün içinde imzalanması gerekecek.

Ayrıca, STS'nin imzalanarak kapasite tescil belgelerinin tedarikçi ve ihracatçı şirkete verilmesine müteakip, BOTAŞ tarafından en geç 15 Aralık günü elektronik bülten tablosunda (EBT) yayımlanan rezerve edilen kapasiteler ile atıl kapasiteler de 2020 başvurularına mahsus olmak üzere 26 Aralık'ta yayımlanacak.

BOTAŞ, teminat mekanizmasına ilişkin hususlar ve EBT altyapısını günlük atıl kapasite başvurularına uygun hale getirinceye kadar, hali hazırda bir STS imzalamış olan tedarikçi ve ihracatçı şirketin daha önce her ayın en geç 25. gününe kadar yaptığı atıl kapasite başvuruları ise 2020 Ocak ayı atıl kapasite başvurularına mahsus olmak üzere her ayın en geç 27. gününe kadar yapılacak.