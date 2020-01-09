EPDK kararı - Son Dakika
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EPDK kararı

18 dakika önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), lisanssız santrallerden elektrik üretimi gerçekleştiren tüketicilerin serbest tüketici haklarını kullanması durumunda aylık mahsuplaşma işlemlerinin kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden yapılmasına karar verildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), lisanssız santrallerden elektrik üretimi gerçekleştiren tüketicilerin serbest tüketici haklarını kullanması durumunda aylık mahsuplaşma işlemlerinin kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden yapılmasına karar verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren, aylık mahsuplaşma hükümlerine tabii ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin (SKTT) Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yer alan tüketiciler, serbest tüketici hakkını kullanırsa bu tüketicilerin mahsuplaşma işlemleri kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden yürütülecek.

Serbest tüketici hakkının kullanılmaması durumunda ise aylık mahsuplaşma işlemleri tüketim için SKTT tebliği uyarınca belirlenen fiyattan gerçekleştirilecek. Serbest tüketici hakkını kullanmayan kişilerin ihtiyaç fazlası ürettiği elektrik için mahsuplaşma işlemleri, tüketicinin kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden yürütülecek.

SKTT tebliği kapsamında yapılacak hesaplamalarda EPDK tarafından onaylanan birim enerji miktarı için, öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması birim maliyetleri kullanılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:58 Kaynak: AA
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