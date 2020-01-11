EPDK kararı - Son Dakika
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EPDK kararı

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), boru hattıyla gerçekleştirilecek spot doğal gaz ithalatı kapsamında şubat ayı için talepleri 27 Ocak Pazartesi günü alacak, açıklanan miktardan daha fazla kapasite talebi gelmesi halinde aynı gün yarışma yapılacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), boru hattıyla gerçekleştirilecek spot doğal gaz ithalatı kapsamında şubat ayı için talepleri 27 Ocak Pazartesi günü alacak, açıklanan miktardan daha fazla kapasite talebi gelmesi halinde aynı gün yarışma yapılacak.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, boru hattıyla yapılacak spot doğal gaz ithalatı kapsamında şubat ayı için ithalatçılar taleplerini 27 Ocak tarihinde 10.00-10.30 saatlerinde https://basvuru.epdk.org.tr/ platformuna iletmiş olacak.

Açıklanan miktardan daha fazla kapasite talebi gelmesi halinde aynı gün 11.00-11.15 saatlerinde yarışma yapılacak.

Talep toplama sürecine ve yarışmaya katılmak isteyen ithalat lisansı sahipleri 21 Ocak Salı günü saat 17.00'ye kadar istenilen belgeleri Kurum'a sunabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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