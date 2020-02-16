EPDK kararı - Son Dakika
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EPDK kararı

7 saat önce

Irak'tan 2023-2043 yıllarında yapılacak yıllık 2 milyar 710 milyon 678 bin 318 metreküplük doğal gaz ithalatı için ithalat lisans başvuruları, 28 Şubat'a kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yapılacak.

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Irak'tan 2023-2043 yıllarında yapılacak yıllık 2 milyar 710 milyon 678 bin 318 metreküplük doğal gaz ithalatı için ithalat lisans başvuruları, 28 Şubat'a kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yapılacak.

EPDK'nin, BOTAŞ'ın mevcut sözleşmelerinin olduğu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak ithalat müracatlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Irak'tan 2023-2043 yıllarında gerçekleştirilecek yıllık 2 milyar 710 milyon 678 bin 318 metreküplük doğal gaz ithalatı için ithalat lisans başvuruları, 28 Şubat'a kadar EPDK'ye yapılacak.

Kararla birlikte yayımlanan taahhütnameye göre de lisans sahipleri her sene ithal edecekleri doğal gazın Kurul tarafından belirlenen oranı kadar miktarı, lisans kapsamında faaliyete başlama tarihinden itibaren 5 yıl içinde ve lisans sona erene kadar ulusal topraklarda depolama lisansı sahiplerine ait yer altı depolama tesislerinden hizmet alarak depolayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 28 Şubat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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