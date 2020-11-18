EPDK kararı

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından işletilen dağıtım tesisleri için 2021-2025 tarife uygulama dönemi planlı bakım faaliyetlerinin düzenlenmesi, bütçelendirilmesi ve izlenmesine ilişkin kurallar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan "Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçici kabulü yapılmış tüm dağıtım tesisleri için birinci seviye planlı bakım faaliyetleri 2 yılda bir, ikinci seviye planlı bakım faaliyetleri, enerji nakil hatları hariç diğer tesis ve teçhizat için 2 yılda bir, enerji nakil hatları için 5 yılda bir yapılacak.

Üçüncü seviye planlı bakım faaliyeti ise öngörülen bütçenin altında olmamak kaydıyla bölgesel ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak dağıtım şirketlerince belirlenen periyotlarda gerçekleştirilecek.

Planlı bakım faaliyetleri yatırım faaliyetleriyle uyumlu ve bütünleyici biçimde yapılacak. Bu faaliyetler, hizmet kalitesini en az etkileyecek ve en yüksek fayda sağlayacak şekilde optimize edilecek.

Planlı bakım kapsamında değiştirilen dağıtım varlıklarına ilişkin bilgiler coğrafi bilgi sistemlerinde ve diğer varlık yönetim sistemleri altyapılarında kaydedilecek.

Planlı bakım harcama gerçekleşmeleri EPDK tarafından belirlenen formatta EDVARS üzerinden hazırlanarak bildirim talimatına uygun şekilde EBİS vasıtasıyla sunulacak. Bakım faaliyetlerinin planlanması, gerçekleşmesi, harcamaları ve raporlanmasına ilişkin bütün süreçler, malzeme ve işçilik maliyetleri olmak üzere bütün maliyet kalemlerini içerecek şekilde inceleme ve denetimlerde sunulmak üzere kaydedilecek.

Söz konusu usul ve esaslar, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.