EPDK kararı
26.12.2020 08:51
Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek gerçek ve tüzel kişiler tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) elektronik ortamda yapılacak başvurularda, yazılı olarak da yapılması gereken başvuruların süresi uzatıldı.
Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek gerçek ve tüzel kişiler tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) elektronik ortamda yapılacak başvurularda, yazılı olarak da yapılması gereken başvuruların süresi uzatıldı.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek gerçek ve tüzel kişiler tarafından EPDK'ye elektronik ortamda yapılacak başvurularda, aynı zamanda yazılı olarak da yapılması gereken başvuruların süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.
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