"EPDK kararı" başlıklı haberimizin girişinde ve son paragrafında yer alan "200 MW'lık" ifadesi, "2 bin megavatlık" şeklinde düzeltilmiştir.
03.03.2021 07:59
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 15 Mayıs 2015'te Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) bildirdiği 2 bin megavatlık rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularını almayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 15 Mayıs 2015'te Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) bildirdiği 2 bin megavatlık rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularını almayacak.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2020 yılı sonuna kadar elektrik sistemine bağlanması öngörülen 2 bin megavatlık rüzgar santrali kapasitesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği" çerçevesinde yatırımcılara tahsis edilmesi kararı nedeniyle EPDK, söz konusu kapasiteye ilişkin rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurusu almamaya karar verdi.
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