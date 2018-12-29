Son Dakika Haberleri: Epdk Kararları

Epdk Kararları

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 12,6335 kuruş oldu.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında satışları ise kilovatsaat başına 25,4600 kuruş olarak belirlendi.

Öte yandan 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulanmak üzere dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve düşük tüketimli abonelerin faaliyet bazlı ve nihai tarifeleri de açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:39 Kaynak: AA

Eüaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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