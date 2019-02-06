Epdk Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının bildirim yükümlülük tablolarında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının bildirim yükümlülük tablolarında değişikliğe gidildiği bildirildi.



EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, elektrik piyasasındaki dağıtım şirketlerinin EPDK'ye yapacağı kesintiler bildirimi sıklığı aylık olarak değiştirildi. Daha önce bir önceki takvim yılı olarak belirlenen söz konusu bildirimlerin tabi olduğu dönem ise bir önceki ay olarak belirlendi.



Elektrikte dağıtım bölgelerine ilişkin bilgilerin bildirimi de üç aylık dönemler halinde yapılacak. Dağıtım şirketleri sayaç sökme-takma bildirimlerini EPDK'ye yıllık olarak iletecek.



Öte yandan doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren şirketler için bildirim tablosunda yer alan bildirimin şekli, sıklığı, süresi ve tabi olduğu dönem gibi bazı konulardaki yükümlülüklerde de değişikliğe gidildi.



Buna göre, uzun dönemli ithalat lisansı sahibi olan şirketler, doğal gaz ithalat bildirimini aylık olarak yapacak.



Dağıtım lisansı sahibi şirketler de düzeltme katsayısı tablosunu 6 aylık periyotlarda ocak ve temmuz sonuna kadar EPDK'ye bildirecek.



Petrol piyasası bildirim yükümlülük tablosunda yapılan değişiklikle, rafinerici lisansı sahipleri akaryakıt toptan fiyatı değişikliği bildirimini EPDK'ye yeni fiyatın uygulanmasından önceki günün sonuna kadar iletmiş olacak.



LPG piyasası bildirim yükümlülük tablosunda yapılan değişikliğe göre ise rafinerici lisans sahipleri daha önce yıllık olarak yaptıkları gelir bildirimlerini aylık olarak yapacak.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İran Uluslararası Piyasaya Göre 6 Dolar Ucuza Sattığı Petrolüne Alıcı Bulamıyor

Erdoğan İmzayı Attı, Bakan Gül Duyurdu: Mübaşir Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Alındı

Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor

Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı