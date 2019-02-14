Epdk Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verildi ve 10 lisans sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verildi ve 10 lisans sona erdirildi.



EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, elektrik piyasasında 12 üretim lisansı verildi. Doğal gaz piyasasında 1 spot LNG ithalat ve 1 spot LNG ihracat lisansı verilirken, 1 spot LNG ithalat ve 2 doğal gaz toptan satış lisansı sonlandırıldı.



Petrol piyasasında 3 dağıtıcı lisansı, 2 madeni yağ ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 madeni yağ ve 1 dağıtıcı lisansı sona erdirildi.



LPG piyasasında ise 1 LPG dağıtıcı lisansı tahsis edilirken, 5 LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.

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