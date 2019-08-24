Son Dakika Haberleri: EPDK kararları
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EPDK kararları

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım şirketlerinin ikinci tarife uygulama dönemi tarife hesaplamalarında dikkate alınacak Reel Makul Getiri Oranı'nı belirledi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım şirketlerinin ikinci tarife uygulama dönemi tarife hesaplamalarında dikkate alınacak Reel Makul Getiri Oranı'nı belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikinci tarife uygulama dönemi tarife hesaplamalarında Reel Makul Getiri Oranı'nın yüzde 12,85 şeklinde esas alınacak oran olarak dikkate alınmasına karar verildi.

EPDK, Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan kurul kararının revize edilmesine karar verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:42 Kaynak: AA
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