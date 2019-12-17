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EPDK kararları

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2020 gaz yılı ilk çeyrekle ilk aylık talep toplama ve yarışmasının 20 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2020 gaz yılı ilk çeyrekle ilk aylık talep toplama ve yarışmasının 20 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, talep çağrılarının talep toplama gününden en az 15 gün önce ilan edilmesi esası 2020 gaz yılı ilk çeyreklik ve ilk aylık talep toplamalarda uygulanmayacak. İlk talep toplama ve yarışma, 20 Aralık'ta EPDK tarafından kurulup işletilen elektronik platformda gerçekleştirilecek.

Talep toplama ve yarışmalara katılmak isteyen ithalat lisansı sahipleri 17 Aralık Salı saat 17.00'ye kadar gerekli belgeleri EPDK'ye sunacak.

Kurul kararıyla talep toplamaya katılım bedeli aylık 15 bin lira olarak belirlendi.

Başvurular, EPDK tarafından incelenecek ve talep toplamaya katılım hakkı elde eden lisans sahipleri 18 Aralık Çarşamba mesai bitimine kadar kurum internet sitesinden ilan edilecek, lisans sahiplerine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden bildirim yapılacak.

Talep toplamada bildirilebilecek minimum kapasite miktarı günlük 1000 standart metreküp olacak.

Açıklanan kapasite miktarından daha fazla talep gelmesi durumunda yarışma aşamasına geçilecek.

Yarışmada teklif verilecek kapasite miktarı, talep toplamada bildirilen miktardan farklı olmayacak.

Derince Terminali depolama tarifesi tadil edildi

EPDK'nin bir diğer kurul kararında, Shell & Turcas AŞ'nin Derince Terminali'ne ilişkin depolama tarifesi de tadil edilerek onaylandı.

Buna göre, Derince Terminali'nde benzin ve motorin türleri için metreküp başına günlük depolama tarifesi 0,81 lira olarak belirlendi.

Aynı tesiste benzin ve motorin için metreküp başına 17 lira teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli uygulanacak.

Benzin ve motorin türlerinde teslim alma ve teslim etme hizmet fiyatlarında uygulanacak indirim oranları da toplam miktara göre değişiklik gösterecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Derince, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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