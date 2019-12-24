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EPDK kararları

6 saat önce

Elektrik lisansı sahiplerinin bir takvim yılında lisansına kayıtlı yıllık enerji üretim miktarı, 2020 yılı süresince piyasada satabileceği oranın yüzde 40'ı olarak uygulanacak.

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Elektrik lisansı sahiplerinin bir takvim yılında lisansına kayıtlı yıllık enerji üretim miktarı, 2020 yılı süresince piyasada satabileceği oranın yüzde 40'ı olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında, lisansı sahibi tüzel kişinin bir takvim yılında lisansına kayıtlı yıllık enerji üretim miktarı, 2020 yılı süresince piyasada satabileceği oranın yüzde 40'ı olarak belirlendi.

Ayrıca EPDK tarafından, gelecek yıl boyunca uygulanacak doğal gaz piyasası serbest tüketici olma sınırına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 2015'teki doğal gaz piyasası serbest tüketici olma sınırı, 2020 yılı boyunca aynen uygulanacak. Konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı yıllık 75 bin metreküp olarak belirlenmişti. Söz konusu karar, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öte yandan, EPDK tarafından Dağıtım Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da değişikliğe gidildi.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik, yumurtacı tavuk, damızlık, ticari hindi, kaz, bıldırcın, ördek kümesi ile su ürünleri yetiştiriciliği işletmeleri, kuluçkahane işletmeleri ve seralar da tarımsal sulama abone grubuna dahil olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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