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EPDK kararları

6 saat önce

Gelecek yıl için serbest tüketici limiti 1400 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak.

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Gelecek yıl için serbest tüketici limiti 1400 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında, 2020 yılı için serbest tüketici limiti 1400 kWh olarak belirlendi.

Ayrıca EPDK tarafından, gelecek yıl 1 Ocak-31 Mart aralığında asgari fiyat limitlerinin megavatsaat (MWh) başına sıfır TL, azami fiyat limitlerinin ise MWh başına 600 TL olarak uygulanmasına karar verildi.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi ise dağıtım şirketlerine teknik ve tedarik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kWh saat başına 27,5683 kuruş olacak.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda da kWh başına aynı miktar uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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