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EPDK kararları

6 saat önce

Doğal gaz ithalatı yapan lisans sahibi tüzel kişiler için depolama yükümlülük oranı yüzde 2 olarak uygulanacak.

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Doğal gaz ithalatı yapan lisans sahibi tüzel kişiler için depolama yükümlülük oranı yüzde 2 olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere satış yapan toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler için belirlenen depolama yükümlülük oranı yüzde 0,5 olarak belirlendi.

Doğal gaz ticareti yapan ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler için ise depolama yükümlülük oranı yüzde 2 olarak uygulanacak.

Öte yandan, EPDK, 2 doğal gaz dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli üst sınırlarını revize etti.

Buna göre, sistem kullanım bedeli 100 bin metreküpe kadar Kızılcahamam Doğal Gaz Dağıtım AŞ için 0,477687 lira, Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğal Gaz Dağıtım AŞ için 0,33473 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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