EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ikinci çeyrek ve nisan ayı için boru hattıyla gerçekleştirilecek spot doğal gaz ithalatına yönelik talep toplama ve yarışmayı 24 Mart tarihinde yapacak.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, boru hattıyla spot doğal gaz ithalatı kapsamında 2020 yılında kapasite rezervasyonuna konu edilecek kapasite ürünlerini rezerve etmeye hak kazanacak lisans sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak talep toplama ve yarışmalar, 24 Mart'ta EPDK tarafından işletilen elektronik platformda gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ithalatçılar taleplerini ikinci çeyrek için 10.00-10.30 saatlerinde, nisan ayı için ise 14.30-15.00 saatlerinde iletmiş olacak. Açıklanan miktardan daha fazla kapasite talebi gelmesi halinde ikinci çeyrek için aynı gün 11.00-11.15, nisan ayı için de 15.30-15.45 saatlerinde yarışma yapılacak.

Talep toplama ve yarışmalara katılmak isteyen ithalat lisansı sahipleri 18 Mart saat 17.00'ye kadar gerekli belgeleri EPDK'ye sunmakla yükümlü olacak. EPDK tarafından incelenecek başvurulardan katılım hakkı elde eden lisans sahipleri 20 Mart'ta mesai bitimine kadar EPDK internet sitesinde ilan edilecek.

Socar Turkey'nin bazı tesislerinde depolama ve iletim tarifeleri tadil edildi

Öte yandan, EPDK'nin diğer kurul kararlarında, Socar Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ne ilişkin depolama tarifesi ile Aliağa İletim Tesisi-İskele ve Aliağa İletim Tesisi- Tüpraş Hattı'na ilişkin iletim tarifeleri de tadil edilerek onaylandı.

Buna göre, Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nde benzin türleri için metreküp başına günlük depolama tarifesi 0,88 lira, havacılık yakıt türleri için 0,93 lira ve motorin, biodizel ve deniz yakıtları türleri için ise 0,97 lira olarak belirlendi.

Aynı tesiste benzin türleri için metreküp başına 26,55 lira, havacılık yakıtı türleri için 23,24 lira ve motorin, biodizel ile deniz yakıtları türleri için 29,53 lira teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli uygulanacak.

Aliağa İletim Tesisi-İskele'de de iletim hizmet bedeli benzin ve havacılık yakıt türleri için metreküp başına 1,02 lira ve motorin, biodizel ve deniz yakıtları türleri için ise 0,86 lira olarak belirlendi.

Aliağa İletim Tesisi-Tüpraş Hattı'nda ise iletim hizmet bedeli benzin türleri için metreküp başına 1,07 lira ve motorin, biodizel, havacılık yakıtı ve deniz yakıtları türleri için ise 1,20 lira olacak.