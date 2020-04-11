EPDK kararları

Spot boru gazı ithalat kapasitesi rezervasyon hakkı kazanacak lisans sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak talep toplama ve yarışma, 24 Nisan'da elektronik platformda gerçekleştirilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, 2020 gaz yılı için yapılması gereken mayıs ayı talep çağrısının EPDK internet sitesinde ilan edilmesini takiben yapılacak talep toplama ve yarışması, 24 Nisan'da EPDK tarafından işletilen elektronik platformda gerçekleştirilecek.

Talep toplama 24 Nisan'da 10.00-10.30'da, yarışma ise 11.00-11.15'te yapılacak.

Talep toplama ve yarışmaya katılmak isteyen ithalat (spot) lisansı sahipleri, istenen belgeleri daha sonra asılları postadan veya elden EPDK'ye teslim edilmek şartıyla Kayıtlı Elektronik Posta üzerinden 17 Nisan saat 17.00'ye kadar EPDK'ye sunacak.

EPDK tarafından yapılacak inceleme sonucunda talep toplamaya katılım hakkı elde eden lisans sahipleri, 21 Nisan'da mesai bitimine kadar kurumun internet sitesinde ilan edilecek.

BOTAŞ'ın iletim şebekesi yatırım tavanı belirlendi

EPDK'nin bir diğer kurul kararıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2020 iletim şebekesi yatırımlarının tavanı 762 milyon 892 bin 500 lira olarak onaylandı.

BOTAŞ, yıl içinde, proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

Ayrıca, şirket tarafından uygulanacak 2020 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik kurul onayına tabi olacak.

EPDK'nin bir diğer kurul kararı ile de dağıtım şebekesine bağlı lisanslı ve lisanssız elektrik üreticileri tarafından geçici kabul öncesi üretilerek dağıtım şebekesine bedelsiz verilen enerji üzerinden, üreticilere dağıtım bedeli veya sistem kullanım bedeli tahakkuk ettirilmemesine karar verildi.

Ayrıca, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların ilgili maddesi kapsamında vize edilen sanayi sicil belgelerinin dilekçe ekinde ibrazı için tüketicilere verilmiş ya da verilecek 30 günlük sürenin, sanayi sicil belgesi vize süreleri 1 Mart itibarıyla dolan ve 30 Haziran'a kadar dolacak sanayi işletmeleri bakımından 90 gün olarak uygulanması kararlaştırıldı.