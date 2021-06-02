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EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

02.06.2021 13:04
EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) sistemi ve organize YEK-G piyasası ile vadeli elektrik ve doğal gaz piyasalarında işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem ve usulleri belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) sistemi ve organize YEK-G piyasası ile vadeli elektrik ve doğal gaz piyasalarında işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem ve usulleri belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, piyasa işletmecisinin işletim faaliyetleri çerçevesinde tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu gelir, sistem kullanıcıları veya piyasa katılımcılarından piyasa işletim ücreti olarak karşılanacak.

Piyasa işletim gelir tavanı ve buna ilişkin parametreler, ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak sabit ve değişken maliyetlerin karşılanması ve yatırımların sürdürülmesi için makul bir getiri elde edilmesine izin verilecek şekilde belirlenecek.

Piyasa işletim ücreti, YEK-G sistemindeki işlemlerden ve organize YEK-G piyasasında gerçekleştirilen alış ve satışa ilişkin tutarlardan ayrı olarak tahakkuk ettirilecek.

Her bir sistem kullanıcısı veya piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücretini, YEK-G için yıllık katılım ücreti ile organize YEK-G piyasasında gerçekleştirilen alış satış işlemleri için belirlenen işlem ücreti oluşturacak. Piyasa işletim ücreti, vadeli elektrik piyasasında yıllık katılım, işletim, kabul edilmeyen itiraz ücreti ve temerrüt yönetim masrafından, vadeli doğal gaz piyasasında ise yıllık katılım, işletim ve kabul edilmeyen itiraz ücretinden oluşacak.

Vadeli elektrik piyasası ve vadeli doğal gaz piyasasında da piyasa işletim ücreti ilgili piyasada gerçekleştirilen alış ve satışa ilişkin tutarlardan ayrı olarak tahakkuk ettirilecek.

Söz konusu piyasalarda yıllık katılım ücreti, her yıl tarifenin belirlendiği kurul kararı ile belirlenecek ve piyasa işletmecisi tarafından her bir sistem veya piyasa katılımcısından yıllık bazda tahsis edilecek.

Piyasa işletmecisi her tarife yılı için ihtiyaç duyduğu YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasası gelir tavanının yüzde 50'sini, vadeli elektrik piyasası işletim gelir tavanının yüzde 5'ini ve vadeli doğal gaz piyasası işletim gelir tavanının yüzde 10'unu yıllık katılım ücreti olarak piyasa katılımcılarından karşılayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yenilenebilir Enerji, Doğalgaz, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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