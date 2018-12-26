Epdk Kurul Kararı
2 saat önce
Elektrik üretim şirketlerinin, lisanslarına kayıtlı yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabilecekleri oranı 2019 için yüzde 40 olarak uygulanmaya devam edecek.
Elektrik üretim şirketlerinin, lisanslarına kayıtlı yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabilecekleri oranı 2019 için yüzde 40 olarak uygulanmaya devam edecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisansları kapsamında kamu ve özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi bölgelerinin lisanslarına kayıtlı yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabilecekleri oranı 2019 yılı için de yüzde 40 olarak uygulanacak. Söz
konusu oran, EPDK'nin Aralık
2016'da aldığı kararla yüzde 40 olarak belirlenmişti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:00 Kaynak: AA
Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı
Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek
Gümrük Kanununa Aykırı Hareket Edenlere 130 TL Ceza Kesilecek