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EPDK kurul kararı

1 saat önce

Ulusal ve komşu ülke enterkonneksiyon sistemleri arasında ithalat ve ihracat sistemleri arasında ithalat ve ihracat faaliyetlerinde uygulanacak mali uzlaştırma süreçlerine ilişkin kural ve istisnalar belirlendi.

EPDK kurul kararı, System.String[]
Ulusal ve komşu ülke enterkonneksiyon sistemleri arasında ithalat ve ihracat sistemleri arasında ithalat ve ihracat faaliyetlerinde uygulanacak mali uzlaştırma süreçlerine ilişkin kural ve istisnalar belirlendi.
İthalat ve ihracat faaliyetlerinin, toptan elektrik piyasalarında ele alınma şekline ve bu faaliyeti gerçekleştiren piyasa katılımcılarının kayıt altına alınması, söz konusu faaliyet kapsamında ulusal enterkonneksiyon sistemi ile komşu ülke sistemleri arasındaki aktif elektrik enerjisi alış verişinin miktarının tespit edilmesi ve bu kapsamda uzlaştırma ilişkilerini düzenlemek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan "Elektrik Piyasasında İthalat ve İhracata İlişkin Uzlaştırma Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu düzenlemeyle, ulusal ve komşu ülke enterkonnekte sistemleri arasındaki elektrik alışverişine ilişkin uzlaşmaya esas veriş çekiş birimleri ve konfigürasyonları sistem işletmecisi tarafından belirlenecek.
Buna göre, söz konusu iki enterkonnekte sistemde komşu ülke sistemine doğru ölçülen elektrik enerjisi akışları uzlaştırma hesaplamalarında çekiş yönünde, sistemden ulusal enterkonneksiyon sistemine doğru ölçülen elektrik enerjisi akışları ise veriş yönünde kabul edilecek.
Kurul kararınca, senkron olmayan paralel bağlantılar için, sistem işletmecisi adına kayıtlı uzlaştırma esas veriş çekiş birimlerinde tespit edilen uzlaştırmaya esas veriş çekiş miktarları, söz konusu enterkonneksiyon hattını kullanma hakkına sahip olan piyasa katılımcıların hesabına, piyasa katılımcıları arasında yapılmış protokolde yer alan oranlar dikkate alınarak dağıtılacak.
Yayımlanan kurul kararınca, 17 Temmuz 2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat ve İhracata İlişkin Dengeleme ve Uzlaştırma Usul ve Esasları yürürlükten kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:11 Kaynak: AA
Söz, İhracat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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